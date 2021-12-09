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Büyükkılıç: "İnsan odaklı hizmet anlayışı ile çalışıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, her alanda insan odaklı temel değerlerin olduğu bir anlayışla hizmet ettiklerine dikkat çekti.

KAYSERİ 09.12.2021, 14:35
Büyükkılıç: "İnsan odaklı hizmet anlayışı ile çalışıyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, her alanda insan odaklı temel değerlerin olduğu bir anlayışla hizmet ettiklerine dikkat çekti.

Başkan Büyükkılıç, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında insanı merkeze almayan hiçbir anlayışın geleceğe uzanamayacağına vurgu yaparak, "Biz yerel yöneticiler ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle eşsiz bir medeniyet inşa etmiş ecdadın mirasçıları olarak, bu mirasa sahip çıkmaya ve bu anlayışın şuuruyla hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırt etmeden, ötekileştirmeden tüm imkânlarımızla daha yaşanabilir bir şehir için çaba harcıyoruz” dedi.

“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİ OLMAZSA OLMAZ GAYEMİZ EDİNDİK”

İstisnasız, yapılan her yatırımın, her hizmetin insan odaklı olduğunun altını çizen Büyükkılıç, “İnancımız ve kültürel değerlerimiz ışığında yaptığımız her çalışmayı insanı merkeze koyarak hayata geçirmeye özen gösterdik. İnsanı gözetmeyen ya da bir grup insanı diğerlerinden üstün gören bir anlayış insanlığa ne katabilir, gelecek nesillere utançtan başka ne bırakabilir? Eşref-i mahlûkat olarak yaratılan insanın kendi içinde ayrım yapması; dinine, diline, ırkına göre üstünlük iddiasında bulunması ve bu iddiasına dayanarak, diğer insanları birçok insan hakkından mahrum bırakmaya çalışması ne yazık ki utanılası bir durum. Bizler Yunus Emre’nin insan sevgisini anlattığı ‘yaratılanı severim, yaratandan ötürü’ sözlerinden yola çıkarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı gönül belediyeciliğini olmazsa olmaz gayemiz edindik” şeklinde konuştu.

“HER HİZMET, İNSAN ODAKLI”

Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlara sunulan hizmetleri anlatan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’mıza bağlı olarak, özel vatandaşlarımıza hizmet veren Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü’müz, belediyemize bağlı tüm imkânlara sahip huzur evi ile hizmet sunan Huzur Evi Şube Müdürlüğü’müz ile üzerimize düşeni layıkıyla yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ayrıca 65 yaş üstü sosyal, ekonomik ve fiziksel yetersizlik içinde olan ve bu anlamda desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza ulaşarak, onların yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla yaşam alanı temizliği, kişisel bakım ve sağlık destek hizmetleri sunduğumuz YADES projemiz ile eli öpülesi yaşlılarımızı da unutmadık.”

Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Hasta Yakını Misafirhanesi’nden, kanser hastalarına tedavi sonrası bakım merkezi olarak yapımı devam eden Hospice projesine, Engelli Yaşam Merkezleri’nden Glütensiz Kafe’ye kadar onlarca insan ve sağlık odaklı projeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam ettiklerini de hatırlattı.

Başkan Büyükkılıç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajında, “Bu anlamlı günde dine, dile ve ırka dayalı üstünlük anlayışının son bulduğu tüm insanların yaratılış özünde yaşayabildiği bir dünyaya kavuşabilmeyi, ayrıca milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum. Her bir ferdin eşit şartlar altında, her türlü hak ve imkânlardan eşit şekilde istifade edebildiği bir dünyayı gelecek nesillere miras bırakabilmek duasıyla 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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