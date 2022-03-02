Büyükkılıç ile hayırseverler arasında bir işbirliği daha

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırseverler İsmail Elcuman ve Halil Aksakal arasında Akel Cami yapımı için işbirliği protokolü imzalandı.

Gönül belediyeciliğini esas alıp şehre daha çok vizyon katma yolunda özellikle hayırseverler ile işbirliği yaparak büyük projelere imza atan Başkan Büyükkılıç, her gün yeni bir hizmeti daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverler işbirliği ile Melikgazi İlçesi, Eğribucak Mahallesi’ne Akel Camii yapımı için protokol imza töreni düzenlendi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Akel Sunta Boya Mobilya Malzeme Mobilya İnşaat Turizm Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi adına İsmail Elcuman ve Halil Aksakal ile birlikte protokole imza attı. İmza protokolünde Başkan Büyükkılıç ile hayırseverlerin yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman da hazır bulundu.

İşbirliği protokolü Başkanlık makamında gerçekleşirken, Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırseverler şehri olduğunu belirterek, “3 ayların yüzü suyu hürmetine bu yeni projemiz hayırlı olsun. Allah kazasız, belasız tamamına erdirsin. Cemaati bol olsun” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırseverliğiyle örnek bir şehir olduğunu ifade ederek, “Hayırsever dostlarımızla her gün yeni bir işe imza atıyoruz. Bu anlayış içerisinde nerede camilerimiz var, nerede sağlık tesislerimiz var, nerede eğitim ve bilim yuvalarımız var, nerede sosyal tesislerimiz var, mutlaka bir hayırseverimizin ismi var. Bu anlamlı hayır için hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Özel proje uygulanarak 5 milyon TL muhammen bedel ile yapılacak cami, tamamlandıktan sonra kullanım için Kayseri Müftülüğü’ne teslim edilecek.