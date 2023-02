Büyükkılıç, ilçe başkanları ile Kocasinan’da bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 ilçe belediye başkanı ile Kocasinan Belediyesi’nde bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, yarın meclis üyeleri ile birlikte deprem bölgesine gideceklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı deprem sonrası afet yarasını sarmak için tüm imkânları seferber eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanı ile birlikte deprem bölgesinde desteklerini ilk günden bu yana sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Kocasinan Belediyesi’nde MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve 15 ilçe belediye başkanı ile bir araya geldi. Büyükkılıç, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun Dulkadiroğlu ilçesinde, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nun da Hatay İskenderun’da olduğunu ifade ederek, “Kocasinan’ımızın ev sahipliğinde buradayız, değişik zamanlarda bir araya geleceğiz. Birliğimiz, beraberliğimiz bereketimizdir. Melikgazi’miz şuanda Maraş’ımızda şuanda Dulkadiroğlu ilçesinde, İl başkanımız da Hatay İskenderun’da” diye konuştu.

Develi, İncesu ve Hacılar belediye başkanlarını da deprem bölgesine uğurlayacaklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Sabah Develi’mizin, İncesu’muzun ve Hacılar’ımızın 30’a yakın aracını Göksun’a görevlendirdik. Şuanda giriş yapmak üzereler. Orada görevli valimiz ile görüştük, gerekli bilgileri verdik, şimdi buradan 3 başkanımızı oraya uğurluyoruz. Cenab-ı Allah kazasız, belasız gidip gelmeyi nasip etsin” dedi.

BÜYÜKKILIÇ, MECLİS ÜYELERİ İLE DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK

Büyükkılıç, yarın önce Sarız, daha sonra ise Kahramanmaraş’a geçeceklerini belirterek, “Yarın da arzu eden meclis üyelerimiz ile Kahramanmaraş’ımıza geçeceğiz. Aynı zamanda ben, yarın önce Sarız’ımıza uğrayıp, oradan Kahramanmaraş’ımıza geçeceğim. Hem sahada olacağız, hem burada olacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi perçinleyen davranışlara ve sorumlu anlayışlara devam diyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile birlikte deprem sürecinde yapılan ve yapılacak olan hizmetleri görüştü.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, bu zamana kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalar ve süreç hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, “11 ilimizden 40 bin civarında vatandaşımız ve misafirimiz söz konusudur. Bunlarla ilgili yapılacak çalışmaları önemsiyoruz” dedi.

“KURUM VE KURULUŞLAR AYAKTA, SAHADA”

Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının sahada ve ayakta olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlık alanında Kayseri’mizde gerçekten hekimlerimize, her kademedeki sağlık çalışanlarımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Komşu il olmanın, değişik illerden gelen vatandaşlarımızın tedavileri ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda toplu olarak kalınan yurtlarımızdaki misafirlerle ilgili Sağlık Müdürlüğümüzdeki hekimlerimizi oraya görevlendirerek, hizmeti ayağa getirme anlayışı içerisinde çalışma yapmaktadır. Ayrıca hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız her kademedeki komşu illerimizde de çalışmalar yapılmaktadır. Kurum ve kuruluşlar ayakta, sahada, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye seferber olmuş durumdadır. Askerimizle, sivilimizle, odalarımızla, yerel yönetimlerimizle, AFAD’ımızın ekipleriyle, İçişleri Bakanlığı’mızın özellikle ekipleriyle herkes üzerine düşeni yapma yönünde gayret göstermektedir. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın her şeyin ilacı olduğunu bilmekteyiz.”

Kayseri’nin de depremden etkilendiğini söyleyen Büyükkılıç, “Kayseri’miz, ancak 11 ilin içerisinde değerlendirilmemiştir. Kayseri’mizde de her iki deprem ile son Hatay’da olan da kısmen hissedilmiş ve gerekli çalışmalar yapılmış, hasar gören yapılarla ilgili de vatandaşlarımızın başvuruları alınmış, değerlendirilmeye devam etmektedir. Bizdeki bilgiler istikametinde 12 bin 500 civarında başvuru söz konusudur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün bilgisi dâhilinde, AFAD’ın, Valiliğimiz ile koordinasyonuyla, yerel yönetimlerin destekleriyle ilçe ilçe, mahalle mahalle değerlendirilme çalışmaları devam ediyor. Sarız’ımız komşu ilçe olması ve hasar konusunda gerekli çalışmaları ilk günden beri takip etmekteyiz, üzerimize düşeni yapma yönünde gereken çalışmaları hızlandırmaktayız” diye konuştu.

“KAYSERİLİ HEMŞEHRİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri olarak sahada olduklarını ifade ederek, “Kayseri’mizdeki hemşehrilerimizin tedirgin olmamalarını, var ise binalarında endişe ettikleri boyut, gerek Alo 181’e, gerekse AFAD merkezine başvurmak suretiyle mutlaka inceleneceğinden hiç şüpheleri olmasın. 16 ilçe belediye ve Büyükşehir olarak 17 belediye başkanı kardeşimiz, el ele sizlerin hizmetindedir. Kayseri olarak sahadaydık, deprem bölgelerinde Kayseri’mizin yaptığı hayırseverlik paylaşılıyor, Kayserili hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Kayseri’miz olayın ilk dakikasından itibaren işin başında, değerli Valimiz ve bizler sahada, sizlerin de destekleriyle, dualarıyla, gayretleriyle Kayseri’miz her yerde hayırla anılmaktadır” diye konuştu.

Deprem bölgelerine desteğin sürmesi gerektiğine, kuru gıda yönündeki desteklerin ihmal edilmemesine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, konuşmasında “Kayseri olarak sizlere yakışan, sizlere layık olmaya çalışan bir ekip olarak orada da şuanda konteyner kent mahallemiz oldu, orada da çalışmalarımızı yapıyoruz. Sıcak yemekten giyecek temini konusunda ve KASKİ’miz, elektrik şirketimizle altyapı kuruluşlarımızla çalışmalarımız devam edecek” ifadelerine yer verdi.

“BUGÜN AZ KONUŞMA, ÇOK İŞ YAPMA DÖNEMİ”

Başkan Büyükkılıç, sosyal medyadaki dezenformasyon konusunda dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Bugün az konuşma, çok iş yapma dönemi, bugün yaraları sarma dönemi, bugün birbirimize sahip çıkma dönemidir” dedi.

BÜYÜKKILIÇ, MAHALLE MUHTARLARINA SESLENDİ

Kentte görev yapan mahalle muhtarlarına seslenen Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Kayseri’deki 700’ün üzerindeki mahalle muhtarlarımızdan istirhamımız, iyi niyetinizden şüphe etmiyoruz, gayretlerinizi biliyoruz, takdir ediyoruz. Mahallenizdeki kardeşlerimizle ilgili mutlaka AFAD merkezlerine müracaatlarını sağlayın. Merhamet güzel duygudur, iyi niyet güzel duygudur, devletimizin kurallarını göz ardı etmemeliyiz. Bu vatandaşlarımıza iyilik edeceğiz derken, daha sonra ihmal etmemizden dolayı belki onların haklarının yok olmasına sebep olur. Mahallenizdeki kardeşlerimizin AFAD üzerinden kayıtlarını sağlayın.”