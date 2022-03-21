Büyükkılıç, İç Anadolu Bölgesi Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’nda tarım desteklerini anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarımı geliştirmek için düzenlenen, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin telekonferansla katıldığı İç Anadolu Bölgesi Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’nda tarıma verilen ve verilecek olan destekleri anlattı.

Başkan Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce İç Anadolu Bölgesi (II. Etap) Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Konya ve Sivas illerinden gelen il, bölge ve şube müdürleri, amirleri ve ilgili personelleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa telekonferansla katılan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin bakanlığın hedefleri ve projelerine yönelik hitaplarının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ tanıtım videosu izletildi. Toplantıda tarım ve hayvancılık alanında yapılan ve yapılacak hizmetleri ve destekleri anlatan Başkan Büyükkılıç, sözlerine ‘Kayseri anlatılmaz, yaşanır’ diyerek başladı. Savaşlarla ve salgınlarla kendi kendine yetebilmenin gerekliliğini bir kez daha anladıklarını belirten Büyükkılıç, yerel yöneticiler olarak her konuda şehrin sorunlarını sahiplendiklerini vurgulayarak, “Kayseri’mizde dayanışan bir kültür içerisinde kurum ve kuruluşlarımızla çalışıyor, destek oluyoruz. Tarım ve hayvancılık bizim olmazsa olmazımızdır” dedi.

Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi’nden, ‘Koyunlar Artıyor, Meralar Şenleniyor’ projesine kadar tarım ve hayvancılık alanında önemli projeleri katılımcılara aktaran Büyükkılıç, yem bitkisi, nohut gibi tohum dağıtımı yaptıklarını, bu sene bütçeden tarım ve hayvancılığa 60 milyon TL pay ayırdıklarını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, 1 milyon metrekare alanda arım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde Sera Organize Bölgesi kurma çalışması yaptıklarını da hatırlatarak, ülkeye istihdam ile katma değer sağlamayı ve üretmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, 6 bin yıllık ticari geçmişi olan Kayseri’nin 180 ülkeye ihracat yapan bir şehir olduğunu belirterek, “Üretenlerin hizmetkârıyız. Tarım ve hayvancılıkta da biz de varız. Bu şehir anlatılmaz, yaşanır. Kayseri’miz bir başka güzel, turizm, ticaret, endüstri, tarım ve hayvancılık potansiyeli ile başka güzeldir” diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürü Adem Dinç ise “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, ilk önce uzaktan istişare olarak yaptığımız 7 bölge istişare değerlendirme toplantılarımızı pandemi nedeniyle biraz gecikse de yüz yüze yapıp sizlerle beraber olmayı, sahadaki sorunları beraber istişare ederek ve sizlerin yanında olmayı kendimiz için prensip edindik” dedi.

Kayseri’nin tarım ve hayvancılık alanındaki kapasite ve üretimi ile ilgili bilgiler aktaran Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a tarıma ve hayvancılığa vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek, istişare toplantılarının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.