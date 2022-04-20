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Büyükkılıç: "Atıktan 15 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik ürettik"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde yıl boyunca toplanan katı atıkları değerlendirerek 2021 yılında toplam 15 bin 476 hanenin bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak 39 milyon kilowat elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.

KAYSERİ 20.04.2022, 11:43
Büyükkılıç: "Atıktan 15 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak elektrik ürettik"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde yıl boyunca toplanan katı atıkları değerlendirerek 2021 yılında toplam 15 bin 476 hanenin bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak 39 milyon kilowat elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Molu bölgesindeki Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’ndeki katı atıkları işleyerek elektrik enerjisine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan atığı enerjiye dönüştürürken, diğer taraftan elektrik üretimi sırasında açığa çıkan sıcak suyun değerlendirildiği 10 bin metrekare kapalı alana kurulu serada da yüzlerce ton domates üretimi ile tarımsal üretime katkı sağlıyor.

MİLYONLARCA KİLOWAT ELEKTRİK ÜRETİLEREK, BİNLERCE KONUT AYDINLATILIYOR

Toplanan katı atıkların, çeşitli yöntemler kullanılarak metan gazına, metan gazının ise elektrik enerjisine dönüştüğü 410 bin metrekare alanda kurulu Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde, her yıl on binlerce ton katı atık işleniyor ve milyonlarca kilowat elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 2021 yılında toplam 39 milyon kilowat elektrik üretimi yapıldığını belirterek, “Evsel nitelikli katı atık düzenli depolama tesisinde bulunan enerji üretim tesisinin 5,7 megawat olan kurulu gücünü 2021 yılında 2 katı olan 11,7 megawata çıkardık ve sadece 2021 yılında 39 milyon kilowat elektrik üretimi gerçekleştirdik. Bu miktar ile toplam 15 bin 476 hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyemiz, diğer taraftan 5 milyon metrekare alan üzerinde 80 bin büyükbaş hayvanın yetiştirileceği Beydeğirmeni Besi Bölgesi ve Biyogaz Tesisi Projesi’ni hayata geçirdik. Proje çerçevesinde hayvansal atıklardan 4,5 megawat kurulu güce sahip biyogaz tesisinden elektrik üretimi sürecini başlattık” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR, ÇEVRE HASSASİYETİYLE ELEKTRİK ÜRETİMİNE KATKI SAĞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin bir yandan altyapı, imar, sosyal ve kültürel faaliyetleri gerçekleştirirken, diğer taraftan da şehrin çevresini koruyan çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, “2011 yılından itibaren metan gazından elektrik üretimi gerçekleştirilen tesiste, toplanan atıklar işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Ayrıca elektrik üretimi esnasında açığa çıkan ısının serada kullanılması ile binlerce ton domates üretimi gerçekleştirilerek, tüketime sunuluyor” dedi.

SU ARITIMINDAN EDİNİLEN ATIKLARDAN 5 MİLYON 184 BİN 450 TL’LİK ELEKTRİK

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, arıtılan atık sulardan da elektrik enerjisi üretimi sağladı. Buna göre Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) bünyesinde hizmet veren, Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde, 2021 yılında arıtılan atık sulardan oluşan birincil çamurun çürütülmesi yöntemiyle elektrik üretildi. Atık su arıtma çamurundan üretilen 2 milyon 817 Bin 28 metreküp biyogazın ekonomik değeri 5 Milyon 184 Bin 450 TL olarak gerçekleşti.

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