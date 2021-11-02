Büyükkılıç, AK Parti’nin iktidara gelişinin 19. yıldönümünü kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti’nin 3 Kasım 2002’de iktidara gelişinin 19. yıl dönümünü kutladı.

Başkan Büyükkılıç, yayımladığı kutlama mesajında “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 3 Kasım 2002’de iktidara gelen AK Partimiz, tam 19 yıldır millete hizmet yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.

“YAPACAĞIMIZ DAHA ÇOK HİZMETLERİMİZ VAR”

3 Kasım 2002’deki seçimle iktidara geldikten bu yana millete hizmet sevdasıyla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023 hedeflerimize ulaşma gayretimizle birlikte ülke genelinde eğitim, sağlık, sanayi, yerli ve milli teknoloji hamleleri ve birçok alanda reform niteliğinde yatırımlar ve çalışmalar yaptık, yapmayı sürdürüyoruz. Kayseri özelinde ise Kayserili hemşehrilerimizin bizlere olan güveni ve sevgisiyle, bizlerin de onlara layık olma anlayışıyla sabahın ilk ışıklarından gece yarılarına kadar çalışmaya, hizmet etmeye devam ediyoruz. Kayseri’mize birbirinden önemli vizyonlu, prestijli ve örnek olacak projeleri kazandırdık, kazandırmaya devam edeceğiz. Kadim kentimiz için yapacağımız daha çok işimiz, hizmetlerimiz var.”

“HALKA HİZMETİ ADETA HAKK’A İBADET OLARAK GÖRÜYORUZ”

Başkan Büyükkılıç, milletin efendisi değil, hizmetkârı olma anlayışı içerisinde gayret gösterdiklerini belirterek, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefemizle şehrimizi daha yaşanılabilir, daha konforlu ve daha düzenli bir hale getirmek için yerel yönetimler olarak canla başla çalışıyoruz. Halka hizmeti adeta Hakk’a ibadet olarak görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak belediyecilik hizmetlerini büyük bir özveriyle yapma gayreti içerisindeyiz. 16 ilçemizle el ele omuz omuza şehrimiz için çalışıyoruz” diye konuştu.