Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Üyeleri ile istişare toplantısı gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katılarak teşkilat mensubu kadınlarla istişarelerde bulundu.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve teşkilat üyesi kadınlar katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantı öncesinde Büyükşehir’in vizyon projelerinden Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’ni de inceleyerek AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ile değerlendirmelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, daha sonra teşkilat üyeleri ile istişare toplantısına katıldı. Teşkilat üyelerinin yeni yılını tebrik eden Büyükkılıç, “İşin mutfak kısmında olup beni sabırla bugünlere getiren eşime müsaadenizle teşekkür etmek istiyorum. Emine Hanım davet edince sağ olsun kırmadı, buradayız sizlerle birlikte yılın son gününün son toplantısı. Daha nice yıllara erişmenizi, daha nice toplantılar yapmanızı temenni ediyorum” dedi.

“İnsanlığa hizmet davamızı sürdüreceğiz”

Büyükkılıç, her zaman kucaklayıcı, her zaman insanların gönlünde yer edecek şekilde insanlara hizmet etmeleri gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadın kollarımız bizim olmazsa olmazımız, işin temel taşlarından, gençlik kollarımız hakeza aynı şekilde. Elbette teşkilatlarımızın her biri önemli ve anlamlı. Kapı dolaştığınızı, çalıştığınızı biliyoruz. Biz üzerimize düşeni yapacağız, sonucu tayin edecek olan Cenab-ı Allah. Biz sorumluluk anlayışıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, dava arkadaşı olmanın, elhamdülillah, inancıyla insanlığa hizmet davamızı sürdüreceğiz. Siyasetin her kademesinde bulundum, yerel yönetici olarak her zaman kucaklayıcı, her zaman insanların gönlünde yer edecek şekilde, Mevla’mızın bizlere vermiş olduğu bu fırsatı bir lütuf olarak değerlendirip, buna vesile olan siz kardeşlerimize her zaman şükranlarımızı paylaşarak insanlara hizmet etmeliyiz.”

AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve teşkilat üyesi kadınlar da Başkan Büyükkılıç’a hizmetleri ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.