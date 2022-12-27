Büyükkılıç: “9 bin üreticinin su faturasının yarısını büyükşehir ödedi”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yanlarında yer aldıklarını, 10 aylık süre içerisinde 9 bin hayvan işletmesi sahibine toplam 4 milyon 400 bin TL harcanarak, faturaların yüzde 50’sinin Büyükşehir Belediyesi’nce karşılandığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç’ın özel önem verdiği tarım ve hayvancılık alanında ilçelerin tamamına yönelik yatırımlar ve hizmetler hız kesmeden devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu çerçevede çiftçiye ve besiciye büyük destekler veriyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Şubat ayı meclis toplantısında hayvancılığı desteklemek amacıyla hayvancılıkla uğraşanların tahakkuk edecek su faturalarının yüzde 50’sinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanmasına karar verdiğini hatırlattı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin meclis kararı gereğince hayvancılığı desteklemek amacıyla, TÜRKVET sisteminde aktif kaydı bulunan ve kendi üzerine su abonesi olması şartı ile hayvancılıkla iştigal eden şahıs işletmelere tahakkuk ettirilecek su faturalarının yüzde 50’sinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafınca karşılandığını belirtti.

9 bin hayvan işletme sahibinin su faturasının yarısını büyükşehir ödedi

Büyükkılıç, bu çerçevede 9 bin hayvan işletmesi sahibine toplam 4 milyon 400 bin TL harcanan faturaların yüzde 50’sinin Büyükşehir Belediyesi’nce karşılandığını vurgulayarak; “Hayvancılığı ve tarımı çok önemsiyoruz. Hayvancılığa en büyük desteği vermeyi amaçlıyoruz. Bu açıdan su paralarının yüzde 50’sini ödüyoruz, üreticimiz yeter ki daha fazla üretsin” dedi. Tarım ve hayvancılığı desteklemek amacı ile her türlü yatırımı, faaliyet ve hizmeti planlamak, uygulamak, uygulatmak ve koordinasyonunu sağlayıp sonuçlandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Ayrıca hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 bin adet saç sıvat alınarak, 290 mahallede dağıtımı yapıldı. 230 adet hayvan içme suyu tesisi yapıldı. Öte yandan 45 mahalleye 65 adet beton sıvat tesislerimiz hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur” diye konuştu.