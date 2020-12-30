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Büyükkılıç, "2021’de de yapacağımız çok iş var"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “2020 yılında Pandemiye rağmen önemli projelere imza attık. 2021 yılında da Kayserili hemşerilerimizin bizlere olan güveni ve sevgisiyle, bizlerin de onlara layık olma anlayışıyla yapacağımız çok iş var” dedi.

KAYSERİ 30.12.2020, 12:27
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Büyükkılıç, "2021’de de yapacağımız çok iş var"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “2020 yılında Pandemiye rağmen önemli projelere imza attık. 2021 yılında da Kayserili hemşerilerimizin bizlere olan güveni ve sevgisiyle, bizlerin de onlara layık olma anlayışıyla yapacağımız çok iş var” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni yıl mesajında, 2021 yılının Türk Milleti ve tüm insanlık için sağlık, barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni etti.

Mesajında, 2020 yılının deprem ve çığ afetleri, yangınlar ve küresel salgın koronavirüs gibi tarihi olaylara şahitlik edip, acı kayıplar verdiğimiz bir yıl olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Öncelikle Pandemi salgınında, deprem ve çığ afetlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerken, yakınlarına sabırlar ve baş sağlığı, halen tedavisi devam eden hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum. Ayrıca bu yıl ay yıldızlı bayrağımızı, vatanımızı, ezanımızı ve milletimizi korumak için canlarını seve seve feda edip şehit olan kahraman askerlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizin de mekânları cennet olsun diyor, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

“HİZMET ETMEYİ İBADET BİLDİK”

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 yılında özellikle dünyayı etkisi altına alan ve etkisini halen sürdüren Pandemi salgınına rağmen bahanelere ve mazeretlere sığınmadan hemşehrilerinin yanında olmayı, hizmet etmeyi bir görev ve ibadet bildiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir olduk, beraber olduk, ‘insanların hayırlısı, insana hizmet edendir’ anlayışıyla, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle ve dedikodulara kulaklarımızı tıkayarak kimseyi ötekileştirmedik. 16 ilçemizin hiçbirisini ayırmadan 1,5 milyon insanımızın tamamını gözeterek hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz. Belediyemizin projeleri ile Kayseri’nin tüm projelerini Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Bakanlarımızla paylaştık ve sorunlara çözüm bulmak için çalıştık. Gece yarılarına kadar ortak akılla toplantılar yaptık. Alt yapı, fen işleri ve imar gibi fiziki belediyeciliğin yanı sıra gönüllere dokunmayı ve sosyal belediyeciliği de 2020 yılında göz ardı etmedik. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde ulaşımdan alt yapıya, kültür sanattan eğitime, tarımdan hayvancılığa ve spora kadar birçok fiziki ve sosyal proje ile hizmetleri halkımızla buluşturduk.”

“ÂLİMLER ŞEHRİ KAYSERİ’Yİ, KÜTÜPHANELER, MÜZELER ŞEHRİ YAPMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

Kayseri’nin 6 bin yıllık ticari geçmişi ile kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “3 büyük organize sanayisiyle, 1 serbest bölgesiyle, 4 üniversitesiyle adeta endüstrinin, ticaretin, bilimin merkezi olan bu şehir, makarr-ı ulema, makar-rı evliya olarak bilinen veliler ve âlimler şehri Kayseri’yi, kütüphaneler, müzeler şehri yapmak için de mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

“2021’DE DE YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR”

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni yılda da yapılacak çok işleri olduğunun altını çizerek, “2021 yılında da Kayserili hemşerilerimizin bizlere olan güveni, sevgisiyle, bizlerin de onlara layık olma anlayışıyla uyum kültürü içerisinde yapacağımız çok iş var. Kayseri’yi daha yaşanabilir bir şehir yaparak, büyümesini ve gelişmesini sürdürmesini sağlamak için azami derecede gayret gösterirken, diğer yandan gelecek neslin başarılı, eğitimli, kaliteli, çağın gereklerini doğru okuyabilen, insanlığa değer katabilen bir nesil olabilmesi için her türlü imkânı hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

“İMKÂNLARIMIZ DA VAR, KAYNAĞIMIZ DA VAR, BÜTÇEMİZ DE VAR”

Büyükkılıç, mesajına şöyle devam etti: “‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözü gibi, bizler de bu vatanımızı, hemşerilerimizi çok sevdiğimizi, görevimizi en iyi şekilde yaparak, halkın hizmetkârı olarak gösterme gayretindeyiz. Allah’a şükrediyoruz, şikayetçi değiliz, elhamdülillah imkanlarımız da var, kaynağımız da var, bütçemiz de var, dua edenlerimiz de var, sahip çıkanlarımız da var, Allah bizleri siz Kayserili hemşerilerimize layık kılsın.

Dünyada etkisini sürdüren salgında sağlık ordumuza ne kadar teşekkür etsek, destek versek az olur, başta Sağlık Bakanımız olmak üzere sağlık personellerimize çok şey borçluyuz. Bu dönemde sağlık çalışanlarımızın yükünü hafifletmek için ve bu illetten kurtulmak için maske, mesafe, temizlik kurallarını asla göz ardı etmememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Bu duygularla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023 hedeflerimize ulaşma gayretimizle birlikte yeni miladi yılın aziz Türk milletimize, Kayserili hemşerilerimize ve bütün insanlığa huzur, barış, bereket, felaketlerden uzak ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.”
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