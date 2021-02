Büyükılıç, Talas’ta yatırımları masaya yatırdı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesinde 2021 yılında yapılacak çalışmalarla ilgili yatırım ve planlama toplantısı yaptı.

İlçe ziyaretleri kapsamında Talas Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada Başkan Mustafa Yalçın, üst düzey yöneticiler, yatırımcı daire başkanları ve ilgili birimlerle yatırım toplantısı gerçekleştirdi.

Talas Belediyesi’nin çalışkan ve deneyimli ekibinin 2020 yılında yapılan çalışmaları disiplinli, tertipli, düzenli olarak sunduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “2021 ile ilgili de hem kendilerinin yapacakları, hem de bizim katkı sağlayacağımız, ayrıca salt olarak bizim yapmamız gereken konularla ilgili sunum yapıp, paylaşımda bulundular” dedi.

Başkan Yalçın ve ekibinin Talas’ta yaşayan insanların beklentilerine cevap veren ve her kesime dokunan bir yaklaşım içerisinde olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Talas, üniversiteler şehri olması, kültürün merkezi olmasından kaynaklı olarak her türlü etkinliklere açık olan bir ilçemizdir. Başkanımız da Büyükşehir’deki tecrübesini de buraya taşıyarak, adeta her noktasında hizmetleriyle vatandaşlarımızı buluşturmuş durumdadır. İnşallah dayanışma içerisinde bu çalışmalarımızı yapacağız. 16 ilçemizi de bağrımıza basıyoruz, hiçbirini ötekileştirmiyoruz. Bizleri seçen, seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda hep beraber gayret göstermemiz gerektiğinin farkındayız. Hizmetleri gördükçe insanlar yenisini isterler, Allah’a şükürler olsun ki yapılan hizmetleri anlatmaktan bazen aciz kalıyoruz. Hiçbir hesap olmadan, sadece vicdani ve insani olarak, inancımızın gereği ve yasal denetimlere, halkın, Hakk’ın denetimine açık olarak israfa fırsat vermeden neler yapacağımızın hesabını yapıyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, 16 ilçede de birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalar olduğunu ifade ederek, “Gördüğüm 16 ilçede de yaptığımız çalışmalardan anladığımız şu ki; çok şükür dayanışma içerisindeyiz, birlik, beraberlik içerisindeyiz. Bir istekleri olduğu zaman, hangi bağlamda olursa olsun ‘bu iş bizim işimiz değil, bizim yetkimizde değil’ mantığından öte, önemli olan, talep edilen hizmeti en kısa zamanda yapma, vatandaşın memnuniyetini sağlama ve duasını alma mantığında çalışmalar yapılıyor. Bunlar da bizi keyiflendiriyor, şükrediyoruz” ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da “Allah razı olsun. Talas halkı adına sizlere teşekkür ediyorum. İlk teşekkürüm, raylı sistem için olacak, protokol imzalandı, raylı sistem bizim en büyük ihtiyacımızdı. Diğer ihtiyaçlarımızı bugün paylaştık, siz de talimat verdiniz, Allah razı olsun” dedi.