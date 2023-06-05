Büyük ilgi gören KUMSMALL AVM Garaj Günleri İndirim Günleri tüm hızıyla devam ediyor

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMALL AVM, dev indirimler ve maliyetine satışların yapıldığı önemli bir organizasyona imza attı. 3 Haziran’da başlayan ve 11 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek olan indirim günleri büyük ilgiyle karşılandı.

KUMSMALL AVM’nin Garaj İndirim Günleri için AVM içerisinde özel alan belirlendi ve kampanyaya katılan firmalar dev indirimlerle bu alanda ziyaretçilerini karşıladı. Hafta sonu büyük ilgi gören KUMSMALL AVM’de özellikle Garaj İndirim Günleri’nde adeta izdiham yaşandı. Mobilya, moda, beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri sektörlerinde yer alan onlarca firma binlerce ürünle Garaj İndirim Günleri’ne katılıyor. Maliyetine satışların yapıldığı ve dev indirimlerin uygulandığı Garaj İndirim Günleri 11 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

Garaj İndirim Günleri etkinliğine Elizan Life, Dormir Yatak, Kelebek Mobilya, Gürses Ahşap, Mobilay, Lüx Home, KYC Home, Boyner, Porland, Seçil Store, Bosch, Hilal, Mustafa Özcan, 7Adımda Aşk, Yufka Mobilya, Nessi Home, Kilim Mobilya ve Profilo mağazaları katılıyor.