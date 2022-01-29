Buse Kaygısız, OSB Teknik Koleji’nde

CeraStyle Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, Buse Kaygısız’ı kadrosuna kattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu SigortaShop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden CeraStyle Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü kadrosuna güçlendirmeye devam ediyor. Turuncu siyahlılar son olarak 1997 doğumlu libero oyuncusu Buse Kaygısız’ı transfer etti.

CeraStyle Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Yeni ailene hoş geldin Buse Kaygısız. Şehrimizi TVF SigortaShop Kadınlar 1. Ligi’nde temsil eden kulübümüz voleybol A takımı, şampiyonluk yolunda adım adım ilerlerken kadrosunu transfer çalışmalarıyla güçlendirmeye devam ediyor. Ülkemizde profesyonel liglerde parkeye çıkan 1997 doğumlu libero Buse Kaygısız artık Cerastyle Kayseri OSB Teknik Koleji formasını terletecek” denildi.