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Burcu Subatan, Balkan Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

ROMANYA’DA DEVAM EDEN BALKAN BÜYÜKLER ATLETİZM ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN KAYSERİLİ SPORCU BURCU SUBATAN 3000 METREDE ŞAMPİYON OLARAK ALTIN MADALYAYA UZANDI.

KAYSERİ 21.09.2020, 09:59
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Burcu Subatan, Balkan Şampiyonası’nda altın madalya kazandı

Romanya’da devam eden Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden Kayserili sporcu Burcu Subatan 3000 metrede Şampiyon olarak altın madalyaya uzandı.

04-05 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan Atletizm U23 ve Büyükler Türkiye Şampiyonasında 3000 metre yarışlarında 9.17’lik derecesi ile kendisinin en iyi koşusunu yaparak ikinci olan Burcu Subatan böylece Romanya’da yapılan Balkan büyükler Atletizm Şampiyonası’na katılma hakkı elde etmişti. Balkan şampiyonasında da aynı başarıyı tekrarlayan Burcu Subatan, birinci olarak ülkemize altın madalya kazandırdı.

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