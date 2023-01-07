Burak Altınel hakemliği bıraktı

Kayseri Bölgesi hakemlerinden Burak Altınel hakemliği bıraktığını açıkladı.

2009 yılında hakemliğe başlayan Kayseri Bölgesi Bölgesel Hakem Burak Altınel hakemlik kariyerini sonlandırdı. 14 yıldır orta hakem olarak görev yapan tecrübeli hakem Burak Altınel, Merkez Hakem Kurulu’nun son açıkladığı devre arası klasman listesinde bir üst klasmana terfi edilmeyince düdüğünü asma kararı aldı. Ligin kalan bölümünde Bölgesel Hakem olarak devam etmesi kararlaştırılan Burak Altınel, yaptığı paylaşım ile hakemlik kariyerini noktayı koydu.

Kayseri Bölgesi Bölgesel Hakem Burak Altınel yaptığı paylaşımda, “Resmi olarak 6 Mart 2009 yılından bu yana icra etmekten onur ve gurur duyduğum futbol hakemliği kariyerimi sayısız amatör müsabakanın ardından bugün itibarıyla sonlandırıyorum. Sürecin başından sonuna kadar yanımda olan hiçbir şekilde desteklerini esirgemeyen çok değerli aileme ve arkadaşlarıma desteklerinden dolayı minnettarım. Bu süreçte bu görevin bana kattığı çok değerli insanlara sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bu onurlu görev sayesinde yol arkadaşlığı, yoldaşlık yaptığım tüm hocalarıma, arkadaşlarıma, kardeşlerime sonsuz teşekkürler. Ünal hocanın oğlu olarak başladığım hakemlik serüvenini Burak Hoca olarak onurlu ve gururlu bir şekilde noktalıyorum. Herkese selam ve saygılarımı sunarım” dedi.