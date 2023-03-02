Bünyan’da yıkım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Depremden etkilenen Kayseri’nin Bünyan ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca tehlikeli olduğu belirlenen Köprübaşı Mahallesi Cami minaresinin yıkımı ve onarım gerektiği tespit edilen Ekinciler Mahallesi Cami minaresinin onarımı, belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Yaşanan depremler nedeniyle Köprübaşı Mahallesi camisinin hasar gören minaresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararı ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’un gerekli çalışmaların en hızlı şekilde başlatılması talimatı ile Bünyan Belediyesi ekiplerince gerekli önlemler alınarak kontrollü şekilde yıkıldı. Onarım gerektirdiği tespit edilen Ekinciler Mahallesi Camisinin minaresinde ise onarım ve tadilat çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ’’Ülkemizin yaşadığı ve tüm dünyada Yüzyılın Felaketi olarak tanımlanan afet sürecinde hasar gören camilerimizin minareleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız denetim ve tespitleri üzerine en hızlı şekilde harekete geçerek gerekli müdahale ve çalışmaları zaman kaybetmeden yaptık. Bölgelerde güvenlik önlemleri alarak Bünyan Belediyesi Ekiplerimizce yıkım ve onarım çalışmalarını kusursuz ve en hızlı şekilde gerçekleştirdik. Allah bu tür afetleri bir daha ülkemize ve milletimize yaşatmasın’’ dedi.