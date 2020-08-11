Bünyan’da temizlik apartman bahçelerinde devam ediyor
BAŞKAN ÖZKAN ALTUN'UN TALİMATI İLE PLANLANAN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI, RUTİN TEMİZLİK FAALİYETLERİNİN DIŞINA ÇIKARAK, APARTMAN BAHÇELERİNDE DE DEVAM EDİYOR.
Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri ilçedeki yaşam alanlarını atıl görüntüden kurtarmak için çalışmalarına devam ediyor. Başkan Özkan Altun’un talimatı ile planlanan temizlik çalışmaları, rutin temizlik faaliyetlerinin dışına çıkarak, apartman bahçelerinde de devam ediyor.
Ekipler bu kapsamda Şelale, Şahsenem ve Çağlayan evleri mevkiinde yabani ot ve moloz temizliği yaptı. Apartman ve çevresinde moloz temizliği yapan ekipler ayrıca yangın riski taşıyan, görüntü ve çevre kirliliği oluşturan yabani otları da temizliyor. Temizlik çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getiren apartman sakinleri de daha önce böylesine güzel bir hizmetle karşılaşmadıklarını dile getirdi.
Mahalle sakinleri yapılan hizmet için Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve belediye ekiplerine teşekkür etti.
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