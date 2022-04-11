Bünyan’da Polis Haftası etkinlikleri

Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ve Belediye Başkanı Özkan Altun, 4-10 Nisan Polis Haftası çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek Polis Haftasını kutladı.

İlçe Kaymakamı Turgut Gülen ve Belediye Başkanı Özkan Altun; Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğünde akşam mesaisi yapan polislerle bir araya geldi. Ramazan ayında da görevlerine devam eden güvenlik güçlerinin 4-10 Nisan Polis Haftasını kutlayan Belediye Başkanı Altun, "Polis Haftası vesilesi ile güvenliğimiz için Ramazan ayında dahi 7/24 görevleri başında olan emniyet müdürlüğümüze ve polis ekiplerimize Kaymakamımız Turgut Gülen ile birlikte ziyaret gerçekleştirerek haftalarını kutladık. İlçe Emniyet ekiplerimiz ve onlar nezdinde ülkemizde canla başla mücadele eden tüm polislerimizin ve gazi polislerimizin Polis Haftası’nı kutluyor; şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.