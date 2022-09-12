Bünyan’da parke çalışması sürüyor

Bünyan Belediyesi ihtiyaç duyulan bölgelerde üstyapı parke çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başlatılan çalışmalar çerçevesinde Güllüce, Gergeme, Kardeşler, Burhaniye ve Köprübaşı Mahallelerinde başlatılan üstyapı parke çalışmaları tamamladı.

Bünyan Belediyesince yapılan açıklamada güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması ve mahallelere estetik görünüm kazandırılarak yolların modernize edilmesi amacıyla ilçe genelinde belirlenen ve ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ’"Bünyan genelinde yol genişletme, asfalt yama, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra üstyapı parke yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Fen İşleri ekiplerimizle hazırladığımız program çerçevesinde yollarımız genelindeki tüm çalışmalarımızı kış ayları öncesi tamamlayarak, kış nedeniyle oluşabilecek sorun ve problemlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz’’ ifadelerini kullandı.