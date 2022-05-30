Bünyan’da metruk yapılar yıkılıyor

Bünyan’da belediye ekipleri tarafından metruk yapıların yıkımına devam ediliyor.

Bünyan Belediyesi İmar Müdürlüğü’nce belirlenen metruk yapılar tehlike arz etmesinin yanı sıra kent estetiğini bozması, risk taşıması, mahallelilerde endişe oluşturması, sosyal sorunlara neden olması, görüntü ve çevre kirliliği oluşturması nedeniyle 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 39. Maddesi çerçevesinde Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yıkılmaya devam ediyor. Başlatılan yıkım çalışmaları ile çevre ve görüntü kirliliği giderilmiş, oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçilmiş, sosyal sorunların ve endişelerin önüne geçilmiş olacak.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altın, metruk binaları yıkıp düzensiz ve tehlikeli yapılaşmayı sorun olmaktan çıkardıklarını söyleyerek, "Çarpık yapılaşmayı Bünyan’ımızda sorun olmaktan çıkarıyoruz. Yıkım yaparken gönülleri kırmıyoruz. Metruk binalar uygunsuz işlerin yapıldığı, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan, can, mal ve sosyal güvenlik açısından tehlikeli yerler haline gelmiş. Yaptığımız bu çalışma sayesinde hem güvenli yerler ortaya çıkıyor hem görüntü ve çevre kirliliği gideriliyor hem de sosyal sorunlar ortadan kalkmış oluyor. Bu alanda çalışmalarımızı sürdürerek imar alanında Bünyan’ımızda yaşanan sorunları ortadan kaldıracağız’’ ifadelerini kullandı.