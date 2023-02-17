Bünyan’da karla mücadele devam ediyor

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince tipi nedeniyle kapanan çevre mahalle yollarını açmak için çalışmalar devam ediyor.

Bünyan’a bağlı Güllüce, Dağardı, Köprübaşı, Yenisüksün, Karatay, Ağcalı, Akçatı, Yünören, Elbaşı Ekinciler ve Akmescit başta olmak üzere köylerdeki ve ilçe merkezinde bulunan okulların çevresinde yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Hazırlanan program doğrultusunda kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları ilçe genelinde devam edecek.