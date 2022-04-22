Bünyan’da Ebekız Ana Cami’nin açılışı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Bünyan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde Büyükşehir ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Ebekız Ana Cami’nin açılış törenine katıldı.

Cuma namazının kılınmasının ardından Bünyan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde gerçekleşen açılış törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve protokol ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Yapılan bu güzel çalışmanın bir ihtiyaca cevap verme mantığı açısından yapılmasına vesile olan kıymetli hayırseverimiz Keskinkılıç ailesine ve onu temsilen Abdullah kardeşimize teşekkür ederek, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırseverler şehri olduğunu vurgulayarak, “Kayseri’miz hayırseverleriyle anılan bir şehirdir. Kayseri’miz kamu kurum ve kuruluşlarının dayanışmasının en güzel örneklerini veren bir şehirdir. Bir berekete vesile oluyoruz. Emeği geçen gerek Büyükşehir’imizin ekiplerine, gerekse hayırseverimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki de, “Bu camimizin insanlığa hizmet etmesini, hayırlı ibadetlere vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Hayırsever şehri Kayserimizde, hayırseverimizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Hacı babaya Allah uzun ömür versin, Abdullah kardeşime de daha birçok hayır işi yapmayı nasip etsin. Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz ile tüm kamu kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Kayseri’de hayırseverlerin yaptıkları eserlerle gurur duyduklarını belirten Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, “Kayseri’de hayırseverlerimiz, Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere diğer belediyelerimizle, diğer şehirlerle mukayese edilemeyecek kadar önemli eserlere imza atıyorlar. Hemen hemen her hafta bunlardan bir tanesini açıyoruz. Kendilerine bir kez daha Allah razı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, sadaka-i cariye olan bu caminin yapımında emeği olan Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Keskinkılıç ailesine teşekkür ederken, hayırsever iş insanı Abdullah Keskinkılıç ise bu projede adli idare personellerinin de çok emek verdiklerini ifade ederek, “Belediye personeli burada, o kış günlerinde yoğun çaba sarf ettiler. Hepsinden Allah razı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Başsavcı Akın tarafından camiye desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a ve hayırsever Keskinkılıç’a teşekkür plaketi takdim edilirken, daha sonra caminin ibadete açılış töreni dualarla gerçekleştirildi.

Açılış sonrası Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ile birlikte Bünyan ilçesinde esnafları da ziyaret etti. Esnaflarla sohbet eden ve hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.