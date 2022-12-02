Bünyan’da Çöp Transfer İstasyonu hizmete girdi

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Bünyan’da hizmete giren ve ilk aktarımı yapılan Çöp Transfer İstasyonu’nu yerinde inceledi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Artık Bünyan’ımızın kalbine dökülen çöp yığınları yok. Artık çöp yığınları nedeniyle çıkan yangınlar, yığınlar nedeniyle ilçemize toplanan hayvan ve haşereler yok. Artık halkımızın sağlığını tehdit eden bir ortam yok. Bunlar yerine en yakın zamanda çöplüğün temizliğini yaparak ağaçlandıracağımız yeşil bir alan, Bünyan’ımızda daha güzel doğa ve halkımıza tertemiz bir gelecek var. Bugün Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile birlikte ilçemizin ve tüm halkımızın geleceğini kurtaracak proje olan Çöp Transfer İstasyonumuzun ilk aktarımını gerçekleştirerek startını verdik. Bu değerli proje ile Bünyan’ımızın ve tüm halkımızın geleceğini kurtaran Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyor, startını verdiğimiz aktarım istasyonunun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.