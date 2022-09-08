Bünyan’da aspir hasadını başkanlar yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tarım alanında verdiği tohum desteğini Sosyal Belediyecilik Projesi ile Bünyan topraklarında değerlendirilerek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmak üzere ekimi yapılan Aspir’in hasadını, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun birlikte yaptı.

Sosyal belediyecilik alanında programlanan bu proje ile örnek bir belediye olarak hem Türkiye üretimine katkı sağlandığını hem de ihtiyaç sahiplerine destek olunduğunu belirten Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, ’’Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a tarım alanında verdiği destekler için teşekkür ediyor, hasadımızın bol ve bereketli olmasını diliyoruz. Üreten sosyal belediye olarak hemşerilerimize destek olmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.