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Bünyan’da 23 dükkanın satış ihalesi yapıldı
Mülkiyeti Bünyan Belediyesi’ne ait Bünyan Ticaret Merkezi’nde 23 adet dükkanın 9 milyon 46 bin TL’lik satış ihalesi yapıldı.
KAYSERİ 02.06.2021, 21:21
Mülkiyeti Bünyan Belediyesi’ne ait Bünyan Ticaret Merkezi’nde 23 adet dükkanın 9 milyon 46 bin TL’lik satış ihalesi yapıldı.Yapılan ihale ile ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Mülkiyeti Belediye’mize ait Bünyan Ticaret Merkezi’mizde 23 adet dükkanın satış ihalesini gerçekleştirdik.15 dükkânımıza 9 milyon 046 bin TL teklif verilmiş olup, elde edilen gelir Bünyan’ımıza yeni hizmetlerde kullanmak üzere hayırlı olsun. Yeni mülk sahiplerine işlerinde bol kazanç diliyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.