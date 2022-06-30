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Bünyan’a bir yeşil alan daha ekleniyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’un talimatları ile yeşil Bünyan’a yeni park, bahçe ve yeşil alanlar eklenmeye devam ediyor.

KAYSERİ 30.06.2022, 17:35
Bünyan’a bir yeşil alan daha ekleniyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’un talimatları ile yeşil Bünyan’a yeni park, bahçe ve yeşil alanlar eklenmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih Mahallesi’ne yapımı planlanan park için çalışmalar başladı. Yürüyüş yolu, peyzajı, ağaçlandırması, sulama sistemi, ışıklandırması, kamelyaları, çocuk oyun grubu ve spor aletleri yapılarak halkın kullanımına sunulacak olan park ile vatandaşların rahat bir nefes alacağı, spor yapabileceği, sosyalleşeceği ve çocukların hoş vakit geçirebilecekleri park ve yeşil alanlara bir yenisi daha eklenmiş olacak.

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