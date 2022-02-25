Bünyan Zabıtası’ndan marketlere denetim

Bünyan’da zabıta ekipleri, zincir marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla gıda ürünlerinde gerçekleşen yüzde 7 KDV indirimi sonrası, ilçede bulunan zincir marketlerde indirimin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı, fiyatlardaki etiket ve kasa uyumu, fahiş fiyat ve gramaj kontrolleri yapıldı.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin ardından ilçemiz genelindeki marketlerde KDV indirimi, etiket, fahiş fiyat, reyon ve kasa fiyatı yönündeki gerekli denetimler yaptık. İlçemizde faaliyet gösteren market zincirlerinin denetimi sırasında yönetmeliğe aykırı bir durum tespit edilmedi. Konuya hassasiyet gösteren marketlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.