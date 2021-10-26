Bünyan Geleneksel Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü yapıldı

Bünyan Dostları Derneği tarafından, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 12 yıldır düzenlenen Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü Bünyan’da yapıldı.

Konu ile açıklama yapan Bünyan Dostları Derneği Başkanı Şener Serim "Bünyan İlçemizin sonbahar güzelliklerini tanıtmak ve Cumhuriyet Bayramı Coşkusunu birlikte yaşamak için yaptığımız etkinliğimizin bu sene 12. defa düzenledik. Tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bu sene yapılan etkinliğe Yeşil Doğa Grubu, Tomarza Sancak Dağcılık ve bireysel olarak yaklaşık 60 doğasever katıldı. Doğaseverler Bünyan’ın sonbahar güzellikleri arasında bol bol fotoğraf çekindi.