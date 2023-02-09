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Kumbarasında biriktirdiği parayı deprem bölgesine gönderen Bayburtlu minik Ömer: "Çocuklar üşüyor çok üzülüyorum"
Bünyan, deprem bölgesi için tek yürek oldu
Bünyan Belediye Fırını, 2 gündür gece gündüz ekmek, simit, açma ve poğaça üretimi yaparak ilçedeki toplanma noktalarına ve afet bölgelerine aralıksız dağıtım yapıyor.
KAYSERİ 09.02.2023, 16:56
Bünyan Belediye Fırını, 2 gündür gece gündüz ekmek, simit, açma ve poğaça üretimi yaparak ilçedeki toplanma noktalarına ve afet bölgelerine aralıksız dağıtım yapıyor.
İlçe genelindeki tüm fırınlar da gece gündüz üretim yaparak ekmek, simit, poğaça ve açma gibi önemli gıda malzemelerinin deprem bölgelerine ulaşmasına destek oluyor.