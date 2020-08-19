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Bünyan Belediyesi yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor
BÜNYAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YAKUTİYE MAHALLESİ PINARBAŞI MESİRE ALANI GÜZERGAHINDA HEM ÇİFTÇİ VE BAHÇE SAHİPLERİ TARAFINDAN YOĞUN KULLANILAN HEM DE MESİRE ALANINA ALTERNATİF GÜZERGAH NİTELİĞİ TAŞIYAN YOLDA GENİŞLETME VE ZEMİN GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI YAPIYOR.
KAYSERİ 19.08.2020, 08:45
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Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yakutiye Mahallesi Pınarbaşı Mesire alanı güzergahında hem çiftçi ve bahçe sahipleri tarafından yoğun kullanılan hem de mesire alanına alternatif güzergah niteliği taşıyan yolda genişletme ve zemin güçlendirme çalışması yapıyor.
Yol yapım, bakım, onarım ve yeni yolların açılması gibi çalışmalarına 46 mahallede aralıksız devam eden Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yakutiye Mahallesi’nde yol genişletme ve zemin iyileştirme çalışması yapıyor. İş makineleri ile genişletilen yolda dolgu ve sıkıştırma işlemi yapılıyor.
Yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade eden çitçiler ve bahçe sahipleri Başkan Altun ve ekiplere teşekkürlerini iletti.
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