Bünyan Belediyesi Güllüce Mahallesine mesire alanı yapıyor
BÜNYAN BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ALTUN TARAFINDAN DAHA ÖNCE TALİMATI VERİLEN VE ÇALIŞMALARI BAŞLATILAN GÜLLÜCE MAHALLESİ KAYIRASIN MEVKİİNDE MESİRE ALANI YAPIMINA HIZ VERİLDİ.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun tarafından daha önce talimatı verilen ve çalışmaları başlatılan Güllüce Mahallesi Kayırasın mevkiinde mesire alanı yapımına hız verildi.
Bünyan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğinde başlatılan çalışmalar kapsamında bölgede dinlence alanları, çocuk oyun parkı ve spor alanları yapılıyor.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Kayırasın bölgesinin tabiat güzellikleri korunarak, doğal yapıya uygun yapılacak mesire alanı düzenlemesi sonrası bölgenin insanların aileleriyle birlikte dinlenip vakit geçirebilecekleri huzurlu bir mekana dönüşeceğini belirtti.
Başkan Altun, mesire alanı çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade ederken, başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.
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