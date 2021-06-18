banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
Mansur Yavaş'tan yine bir ilk!
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
BionTech ve Moderna aşıları sperm sayısını artırıyor
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
Metin Külünk sessizliğini bozdu!
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında
İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

’Bünyan Adalet Halk Kütüphanesi’ Eşgüdüm toplantısı yapıldı

Ceza İnfaz Kurumu yerleşkelerinde Halk Kütüphanesi kurulması amacıyla Adalet Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği ilk etapta Ankara Sincan ve Kayseri Bünyan Ceza İnfaz Kurumlarında kütüphane açma çalışmalarına başlandı.

KAYSERİ 18.06.2021, 13:18
’Bünyan Adalet Halk Kütüphanesi’ Eşgüdüm toplantısı yapıldı

Ceza İnfaz Kurumu yerleşkelerinde Halk Kütüphanesi kurulması amacıyla Adalet Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği ilk etapta Ankara Sincan ve Kayseri Bünyan Ceza İnfaz Kurumlarında kütüphane açma çalışmalarına başlandı.

Bünyan Ceza İnfaz Kurumu’nda ’Bünyan Adalet Halk Kütüphanesi’ olarak hizmet verecek olan kütüphanenin oluşturulmasında son aşamaya gelindi. Kütüphanenin en kısa sürede hizmete hazır hale geleceği bildirildi. Cumhuriyet Savcıları Ahmet İhsan Koç ve Yahya Dönergöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun, Ceza İnfaz Kurum Müdürleri ve Öğretmenleri ile İl Halk Kütüphanesi personelinin katılımıyla İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Konferans Salonunda atılacak adımların belirlenmesi, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla eşgüdüm toplantısı yapıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
parçalı bulutlu
banner493