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Bunalıma giren adam intihar etti

KAYSERİ'DE, BUNALIMA GİREN 31 YAŞINDAKİ ADAM KENDİNİ ASARAK YAŞAMINA SON VERDİ.

KAYSERİ 06.10.2020, 10:17
Bunalıma giren adam intihar etti

Kayseri’de, bunalıma giren 31 yaşındaki adam kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi 169. Sokak’ta meydana gelen olayda 31 yaşındaki Orhan Ç.’nin bunalıma girdiği ve bulunduğu evde kendini astığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Orhan C.’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.

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