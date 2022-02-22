Buğdaylıspor’dan Kayserigücü’ne tepki

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 33 bin 400 adet tütün dolu makaron ele geçirildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ile Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan tütün ve sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarda Melikgazi ilçesinde 6 ikamette yapılan aramalar sonucunda 150 kilogram kıyılmış tütün, 33 bin 400 adet kaçak tütün dolu makaron ve bin 800 adet bandrol bulundu.

Bulunan malzemelere el konulurken, ikametlerde bulunan 4 şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.