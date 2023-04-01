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Bu pazar, maharetli eller günü
TALAS BELEDİYESİ’NİN MAHARETLİ ELLER KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ İLE BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘MAHARETLİ ELLER KADIN ÜRETİCİ PAZARI’ 2 NİSAN PAZAR GÜNÜ MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA HAZIRLANIYOR.
KAYSERİ 01.04.2023, 10:14
Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ 2 Nisan Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
Talas’ın tarihi güzelliklerini barından Harman Mahallesi Meydanına her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan pazarda birbirinden kıymetli el emeği ürünler alıcılarını bekliyor. El işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda, ayrıca ev yemeklerinden, süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunulacak.