Bu merkez yaşlılara 5 yıldızlı otel konforu yaşatacak

Kayseri’de yaşlılara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek olan Özel Kayseri Huzurevi ve Yaşlı ve Bakım Merkezi, protokolün katılımı ile hizmete açıldı. Özel Kayseri Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Ekinci, “Kurumumuzda büyüklerimize sıcak ve temiz bir ortamda, deneyimli ve güler yüzlü ekibimizle yaşam kalitelerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi’nde bulunan, 7 katlı, 52 odalı ve 220 kişi kapasiteli Özel Kayseri Huzurevi ve Yaşlı ve Bakım Merkezi’nin açılışına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Özel Kayseri Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Ekinci ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Özel Kayseri Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Ekinci, “Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz kurumumuzda büyüklerimize kendilerini evlerin de hissettirecek sıcak ve temiz bir ortamda, deneyimli ve güler yüzlü ekibimizle yaşam kalitelerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Böylesine anlamlı, gurur verici ve özveri gerektiren bir sektörde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ’Her insan bir dünya’ felsefesi ile dünya standartlarında hazırlanan tesisimizde yaşlılarımıza bir aile ortamı oluşturmak en öncelikli amacımızdır. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Büyüğüne saygı duyan, büyüğüne sahip çıkan anlayışı içerisinde Aile Bakanlığımıza bağlı bir yaşlı bakım ve huzurevi. Ulu çınarlarımızın, gönül insanlarımızın rahat edeceği bir ortamı burada sağlanmış olmasından dolayı Gross38 ailesini tebrik ediyorum. Sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde bu çalışmanın yapılacağına inanıyorum. Elbette ki Kayseri’mizin birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın sembolü olduğunun farkındayız. ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesi ile bu çalışmaların yapıldığını bilmekteyiz. Kayseri’de çok şükür ilgi duyulmayan, bakılmayan ya da sokakta bir kardeşimizin olduğunu görmek asla mümkün değil. Olur ya bir ihmalimiz var ise, bu konuda görmediğimiz, duymadığımız bir yerde kardeşimiz var ise başımızın tacıdır. Bu konuda da üzerimize düşeni yapacağımızı her zaman buradan paylaşmak istiyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bizler zaten bu hizmetleri veriyoruz. Özel sektörümüzde devletimizin politikası gereği bu sektörün bir bakıma ucundan tutuyor. Onlar da yükümüzü paylaşıyor. Bizler de bu yükümüzü paylaşan dostlarımızın yanında oluruz. Onlara dua ederiz, üzerimize düşen bir şey varsa onu da yaparız” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, “Bizim sosyal devlet hizmetinin ön plana çıktı ve Aile Bakanlığımız da sadece yaşlılarımıza değil, toplumda kim ihtiyaç sahibi ise onun yanındalar. Bu anlamda evde bakıma gidebiliyoruz. Ailelerin kendileri anne ve babalarına bakarken onlara bir ücret karşılığında yardım etme fırsatını devletimiz vermiş oluyor. Bu sosyal devletin en güzel özelliklerinden bir tanesidir. O anlamda biz yaşlımıza da ihtiyaç sahibi olan tüm insanlarımıza da yardım etmek en büyük amacımızdır. Bunu da hükümetimiz döneminde yaklaşık 20 yıldır çok daha ileriye giderek, bütçenin çok büyük bir kısmını da buraya ayırdığımızı ifade etmek istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yaşlılarımıza da Allah huzur içerisinde ömürler nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından kesilen kurdele ile merkezin açılışı gerçekleştirildi. Protokol daha sonra merkezi gezerek, incelemelerde bulundu.