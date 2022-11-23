Bozok Kariyer Fest’in işbirliği protokolü imzalandı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Yozgat Bozok Üniversitesi arasında 29 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde üniversite kampüsünde düzenlenecek olan “Bozok Kariyer Fest” etkinliğinin yürütülmesine dair iş birliği protokolü Genel Sekreter Ahmet Emin Kilci ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ tarafından imzalandı.

Öğrencilerin kendi ilgi alanları, becerileri ve tercihlerine en uygun kariyer yolunu belirleyebilmeleri için farklı ve profesyonel bakış açılarından faydalanabilmesi ve kariyerlerine dışarıdan bakma şansı yakalayabilmeleri amacıyla düzenlenen etkinlik ile öğrenciler iş başvuru süreçlerini öğrenme, iş mülakatlarını yönetebilme, firma ve sektörleri tanıma fırsatı yakalayacaklar. İmza töreninde konuşan Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sümeyra Gazel, Kariyer Fest’in dört aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek amaçlarının her sektörden alanında uzman iş insanlarını öğrencilerle buluşturmak olduğunu dile getirdi. Doç. Dr. Gazel, Kariyer ve Mezun Merkezi olarak öğrencilerin motivasyonunu arttırıcı etkinlikler yapmayı planladıklarını belirterek üniversitemizde ilk kez yapılacak olan Kariyer Fest’in kendileri adına da heyecan verici olduğunu sözlerine ekledi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) YDO Koordinatörü Doğu Sezen de konuşmasında "Öğrencilere odaklı kariyer çalışma planlamaktaydık. Üniversitemizin de böyle bir çalışma yaptığını öğrenerek genç istihdam adına yürütülen bu sürece entegre olmak istedik. Hedeflerimizin birbiriyle kesiştiği ve uyduğu yönündeki fikir birliğimiz bugün bu imzaların atılmasına vesile oldu” dedi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Ajans olarak genç istihdamını önemsediklerini, heyecanlı bir üniversite gençliğiyle Bozok Kariyer Fest’i gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bozok Kariyer Fest’in öğrencilere önemli bir hayat katkısı sunacağına dikkat çeken Kilci, Genç Fikirler Fabrikası Yarışması’nın da bu festival çerçevesinde tanıtımının yapılacağını söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ yaptığı konuşmada Bozok Kariyer Fest’i öğrencilerin kariyer planları ve geleceklerini inşa etme noktasında büyük bir yatırım olarak gördüğünü belirtti. “Karşılıklı fikirlerin örtüşmesiyle birlikte mevcut olan projeye dahil olan ORAN Kalkınma Ajansı ile imzaladığımız işbirliği protokolü bu amaç çerçevesinde hayata geçirilmektedir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.