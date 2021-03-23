banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
RTÜK HDP’ye “Hayır” dedi
RTÜK HDP’ye “Hayır” dedi
Sarıgül’den muhalefete eleştiri
Sarıgül’den muhalefete eleştiri
Borsa İstanbul yeşile döndü
Borsa İstanbul yeşile döndü

Boşanma aşamasında olan adam yüksek gerilim direğine çıktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, çıktığı yüksek gerilim direğinden yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından indirildi.

KAYSERİ 23.03.2021, 22:21
4
Boşanma aşamasında olan adam yüksek gerilim direğine çıktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, çıktığı yüksek gerilim direğinden yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından indirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen şahıs Kayseri Şehir Hastanesi yanında bulunan yüksek gerilim direğine çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmalarının ardından direkten indirilen adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu