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Bölgesel Amatör Lig’de 5. hafta hakemleri açıklandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta Pazar günü oynanacak 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

KAYSERİ 29.10.2022, 08:36
Bölgesel Amatör Lig’de 5. hafta hakemleri açıklandı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta Pazar günü oynanacak 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Bölgesel Amatör Lig’de Pazar günü oynanacak 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Sincan Belediyespor-Develigücü maçına Osmaniye bölgesi hakemi, Hacılar Erciyesspor-Başkent Şafakspor maçına Aksaray bölgesi hakemi, Talasgücü Belediyespor-Suvermez Kapadokya maçına Gümüşhane bölgesi hakemi atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre oynanacak 7 müsabakada düdük çalacak hakemler şu şekilde:

Sincan Belediyespor-Develigücü: Burak Aksak

Hacılar Belediyespor-Başkent Şafakspor: Emre Nağaç

Talasgücü Belediyespor-Suvermez Kapadokya: Cem Çubukcu

Niğde Belediyespor-Mucurgücü: Feyyaz Arıcı

Eskil Belediyespor-Osmancık Belediyespor: Mertcan Erölmez

Yozgatspor 1959-Ankara TKİ: Umut Kılıç

Yahşihanspor-Yozgat Bozokspor: Cemal Emre

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