Bölgesel Amatör Lig: Talasgücü Belediyespor: 5 - Ürgüpspor: 0

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge 3. Grup’ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 17. haftasında sahasında Ürgüpspor’u konuk etti. Rakibini her iki yarıda attığı goller ile 5-0 mağlup eden sarı lacivertliler sezonu lider olarak bitirmeyi garantiledi.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

Hakemler: Tuğba Üçüncü xx, Volkan Altuntaş xx, Demirhan Emir xx

Talasgücü Belediyespor: Ahmet Özden xxx, Doğukan Çevik xxx, Tayfun Yanar xxx, Osman Buğra Uysal xxx, Adem Hakan Ali xxx, Canberk Soykuvvet xxx (Dk.80 Uğurcan Gülay x), Muhammet Özdemir xxx (Dk.80 Eren Toksoy x), Gökalp Kahya xxx (Dk.71 Mustafa İlkay Kartal x), Ahmet Aydın xxx, Emrah Turan xxx, Yusuf Kılıç xxx (Dk.71 Gökhan Öz x)

Ürgüpspor: Ertuğrul Kazan x, Rahmi Özdemir x, Yakup Er x, Mustafa Koçak x, Fatih Kama x, Eray Akyol x, Süleyman Sevinç x (Dk.65 Barış Berk x), Çağrı Karabey x (Dk.85 Burak Murat x), Mehmet Becerir x (Dk.87 Mustafa Eryılmaz x), Ekrem Solak x (Dk.65 İsmail Batuhan x), Anıl Bircan x

Goller: Muhammet Özdemir dk.20 ve 56, Gökalp Kahya dk.50, Emrah Turan dk.62, Adem Hakan Ali Denizer dk.67 (Talasgücü Belediyespor)