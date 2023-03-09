Bölgesel Amatör Lig: Talasgücü Belediyespor: 0 - Ankara TKİspor: 0
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup ekibi Talasgücü Belediyespor, sahasında oynadığı maçta Ankara TKİspor ile golsüz berabere kaldı. Ligin 17. hafta maçında puanlar paylaşıldı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup ekibi Talasgücü Belediyespor, sahasında oynadığı maçta Ankara TKİspor ile golsüz berabere kaldı. Ligin 17. hafta maçında puanlar paylaşıldı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Dış Saha
Hakemler: Ömür Bozkurt, Murat Kaan Taştemel, Alp Yasin Osma
Talasgücü Belediyespor: Çağrı Can Tanrıbilir, Ömer Çoban, Osman Buğra Uysal (Dk.71 Bahtiyar Dolma), Ramazan Taş (Dk.82 Muhammet Emir Yıldırım), Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet, Oğuz Saltabaş (Dk.82 Mehmet Seçme), Alperen Topçular (Dk.66 Akın Arıcan), Emincan Konuk, Kadir Doğukan, Ercan Çiftçi
Ankara TKİspor: Süleyman Yılmaz, Berkay Yücesoy, Fatih Emircan, Çağatay Özkan, Hamit Kargın (Dk.89 Hakan Duran), Mustafa Kemal Küçük (Dk.73 Metehan Cavit Yıldırım), Mikail Baydır (Dk.78 Ertan Miraç Ayyıldız), Ahmet Kaan Ergün, Gökhan Koç, Muhammet Demir, Cengiz Tuncer (Dk.65 Eren Görür)
Sarı Kartlar: Oğuz Saltabaş, Bahtiyar Dolma (Talasgücü Belediyespor) Berkay Yücesoy, Mustafa Kemal, Hamit Kargın (Ankara TKİspor)