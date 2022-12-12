Bölgesel Amatör Lig: Niğde Belediyespor: 0 - Hacılar Erciyesspor: 1
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 11. hafta maçında Niğde Belediyespor ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. Tek golün atıldığı maçta, 3 puanı Hacılar Erciyesspor kazandı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 11. hafta maçında Niğde Belediyespor ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. Tek golün atıldığı maçta, 3 puanı Hacılar Erciyesspor kazandı.
Stat: Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüsü
Hakemler: Emir Toprak, Adil Şanlı, Kerim Kaan Matyar
Niğde Belediyespor: Cafer Öğütçü (Dk.46 Ufuk Bulut), Fatih Aydın (Dk.46 İbrahim Bolat), Ahmet Yalçın, Okan Çiçen, Abdullah Berk Karadağ, Berkay Ekmekci (Dk.71 Faysal Kaya), Emin Polat, Yahya Güngör (Dk.46 Cihat Can Yiğit), Furkan İzin, Emre Topçuoğlu (Dk.77 Ali İhsan Sevgin), Efkan Kargoğlu
Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Tolga Yıldız, Yunus Öztürk, Hüseyin Öz, Yusuf Karaboğa, Yasin Turgutalp (Dk.90 Burak Türkmen), Tolgahan Alan, Ali Avcı (Dk.70 Resul Özgen), Mehmet Tatlı (Dk.80 İlkay Kartal) Samet Kaan (Dk.90 Eray Tokat), Emre Özden (Dk.70 Süleyman Yasa)
Gol: Emre Özden Dk.21 (Hacılar Erciyesspor)