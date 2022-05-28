Bölgesel Amatör Lig: Muhammet Özdemir Kozlu Belediyespor’da

Talasgücü Belediyespor’un golcü futbolcusu Muhammet Özdemir, yeni sezon için Kozlu Belediyespor ile anlaşmaya vardı.

Türkiye 3. Ligi’ne yükselme terfi maçlarında elenen Talasgücü Belediyespor’un en golcü futbolcusu olan Muhammet Özdemir, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Kozlu Belediyespor ile anlaşmaya vardı.

Talasgücü Belediyespor forması ile 2021-2022 sezonunda 18 maça çıkan ve rakip filelere 17 gol atan Muhammet Özdemir, 2022-2023 sezonunda Kozlu Belediyespor forması ile mücadele edecek.