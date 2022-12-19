Bölgesel Amatör Lig: Hacılar Erciyesspor: 2 - Sincan Belediyespor: 0
Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, sahasında lider Sincan Belediyespor’u 2-0’lık sonuçla yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı lacivertli takıma 3 puanı getiren golleri Emre Özden ve Tolga Yıldız kaydetti.
Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, sahasında lider Sincan Belediyespor’u 2-0’lık sonuçla yenerek haftayı 3 puanla kapattı. Sarı lacivertli takıma 3 puanı getiren golleri Emre Özden ve Tolga Yıldız kaydetti.
Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadı
Hakemler: Emre Nağaç, Ercan Çat, Emrah Polat
Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Muhammed Yasin Turgutalp, Yusuf Karaboğa, Tolgahan Alan (Dk.88 Süleyman Yasa), İsmail Odabaşı, Hüseyin Öz, Mehmet Tatlı (Dk.78 Bora Barlas), Emre Özden (Dk.78 Samet Kaan Karaca), Yunus Öztürk, Tolga Yıldız (Dk.88 Resul Özgen), Ali Avcı (Dk.66 Mustafa İlkay Kartal)
Sincan Belediyespor: Emrah Kızıl, Hamza Uzman, Batuhan Kazan, Bahadır Can, Gökhan Şahin, Oğuzhan Genç (Dk.89 Serkan Keklik), Osman Talha Kotaran (Dk.84 Furkan Taş), Barış Küçük, Özcan Gençoğlu, Ercüment Balıkçı (Dk.62 Eşref Keçeci), Vedat Aydın (Dk.84 Erenyiğit Yılmaz)
Goller: Emre Özden dk.57, Tolga Yıldız dk.70 (Hacılar Erciyesspor)