Bölgesel Amatör Lig’de grup maçları tamamlandı. Talasgücü Belediyespor 3. Bölge 3. Grubu lider tamamladı.

Türkiye Bölgesel Amatör Lig’de grup maçları tamamlandı. Kayseri temsilcilerinin yeraldığı 3. Bölge 3. Grup’ta da 18 hafta süren grup maçları sona erdi. Talasgücü Belediyespor topladığı 47 puanla grubu lider olarak tamamlarken Kayseri EMAR Futbol ikinci sırada yer aldı. Grupta son sırada ise 10 puanlı Andırın Yeşildağ takımı bulunuyor. Bu sonuçlar neticesinde Talasgücü Belediyespor, 3.Bölge 1.grup lideri Arguvan Belediyespor ve 3. Bölge 2. Grup lideri Gaziantep Ankasspor ile PlayOff maçları oynamaya hak kazandı. 3 takımın tek devreli lig usulüne göre oynayacağı PlayOff maçları sonrasında Türkiye 3.Ligi’ne yükselecek takım belli olacak.

PlayOff maçları 18-20-22 Nisan tarihlerinde oynanacak.