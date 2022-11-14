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Bölgesel Amatör Lig: Develigücü deplasmanda yenildi
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Develigücü, Çorum deplasmanında mağlup oldu.
KAYSERİ 14.11.2022, 09:07
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Develigücü, Çorum deplasmanında mağlup oldu.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Develigücü, 7. hafta maçında deplasmanda oynadığı Osmancık Belediyespor maçını 3-0 kaybetti. Haftaya 7 puanla giren kırmızı siyahlılar, Çorum deplasmanındaki maçın ilk yarısın 1-0 geride tamamladı.
Maçın ikinci yarısında Osmancık Belediyesporlu İbrahim Enes Hoş’un gollerine engel olamayan Develigücü, sahadan 3-0 yenik ayrıldı.