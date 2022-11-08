Bölgesel Amatör Lig: Develigücü: 4 - Yahşihanspor: 4
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 6. hafta maçında Develigücü ile Kırıkkale Yahşihanspor karşılaştı. 8 golün atıldığı maçta taraflar berabere kalarak 1’er puan aldı.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 6. hafta maçında Develigücü ile Kırıkkale Yahşihanspor karşılaştı. 8 golün atıldığı maçta taraflar berabere kalarak 1’er puan aldı.
Stat: Develi İlçe
Hakemler: Nihat Hartlı, Muhammed Remzi Özkaya, Melih Erdol
Develigücü: Muhammet Utkucu, Berk Akdemir, Yakup Can Yazgan (Dk.31 Melihşah Aslan), Ferhat Erdoğan (Dk.31 Muhammed Kaya), İlker Uçar, Alper Özköksal, Hakan Çıtak (Dk.31 Selim Başev), Resul Ekrem Turhan, Özgür Meriç Gayretli, Oğuzcan Coşkun, Mehmet Şahin
Kırıkkale Yahşihanspor: Tayfun Ağır, Mert Orkan, Volkan Türkmen, Rıfat Yalınkılıç, Şükrü Ali Danışman, Mert Saykılı, Ziya Güven, Alattin Tunç, Mehmet Değirmenci, Sefa Coşkungönül, Ali İhsan Değerli
Goller: Hakan Çıtak dk.30, Selim Başev dk.46, Mehmet Şahin Dk.53, Muhammed Kaya Dk.76 (Develigücü) Alattin Tunç dk.19 ve 29, Ali İhsan Değerli dk.35, Sefa Coşkungönül Dk.90 (Kırıkkale Yahşihanspor)