Bölgesel Amatör Lig: Develigücü 3 transfer yaptı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Develigücü, kadrosuna 3 futbolcu daha kattı. Kırmızı siyahlı ekip, Burak Can Kalender, Emre Şener ve Eren Oruç ile anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Develigücü, kadrosuna 3 futbolcu daha kattı. Ligin ikinci yarısında başarılı maçlar çıkararak hedefe ulaşmak isteyen Develi ekibi, Ünyespor’dan sol bek Emre Şener, Özçambidispor’dan sağ bek Eren Oruç ve Kilisspor’dan orta saha Burak Can Kalender ile sezon sonuna kadar anlaştı.

3 futbolcu da Kayseri’ye gelerek takımla birlikte çalışmalara başladı.