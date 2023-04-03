Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Sincan Belediyespor: 1 - Talasgücü Belediyespor: 1
BÖLGESEL AMATÖR LİG (BAL) 6. GRUP 23. HAFTA MAÇINDA SİNCAN BELEDİYESPOR İLE TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR KARŞI KARŞIYA GELDİ
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 23. hafta maçında Sincan Belediyespor ile Talasgücü Belediyespor karşı karşıya geldi. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile 1-1 sona erdi.
Stat: 15 Temmuz Milli Birlik Stadı
Hakemler: Melih Kurt, Mert Omay, Emrah Türkyılmaz
Sincan Belediyespor: Emrah Kızıl, Batuhan Kazan, Bahadır Can, Gökhan Şahin, Ünal Erkeç, Abdulkerim Telli (Dk. 90 Erenyiğit), Oğuzhan Genç, Ercüment Balıkcı (Dk. 72 Fehmi Arslan), Furkan Taş (Dk. 58 Serkan Açıkalın), Osman Talha, Eşref Keçeci (Dk. 72 Gürol)
Talasgücü Belediyespor: Çağrı Tanrıbilir, Erkan Kapar, Ömer Çoban, Ahmet Şahbaz, Kadir Doğukan, Canberk Soykuvvet (Dk. 90+4 Bahtiyar Dolma), Osman Buğra Uysal, Ercan Çifci, Oğuz Saltabaş (Dk. 77 Alperen Topçular), Ramazan Taş (Dk. 83 Mehmet Seçme), Akın Arıcan (Dk. 90+4 Emir Yıldırım)
Goller: Ercüment Balıkcı Dk.56 (Sincan Belediyespor) Akın Arıcan (Dk. 31) (pen) (Talasgücü Belediyespor)