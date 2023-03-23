Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Develigücü: 4 - Osmancık Belediyespor: 1

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup’ta mücadele veren Develigücü, sahasında oynadığı Osmancık Belediyespor maçını 4-1 kazandı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 20. hafta maçında sahasında Osmancık Belediyespor ile karşılaşan Develigücü, ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında attığı goller ile 3 puanı aldı. Osmancık Belediyespor maçında Cihan Tan’ın 55 ve 70.dakikalarda, Abdulkadir Dilekçi’nin 57.dakikada ve Emre Özden’in 81.dakikada attığı golle farka giderken konuk ekibin tek golü 59. dakikada Hakan Bahran’dan geldi.

Develigücü bu galibiyet ile ligdeki puanını 28’e yükseltti.