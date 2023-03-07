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Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Develigücü: 0 - Hacılar Erciyesspor: 0

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 16. hafta maçında Develigücü ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. Müsabaka 0-0 sona erdi.

KAYSERİ 07.03.2023, 08:44
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Develigücü: 0 - Hacılar Erciyesspor: 0

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 16. hafta maçında Develigücü ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. Müsabaka 0-0 sona erdi.

Stat: Develi İlçe

Hakemler: Adem Bozkurt, Mehmet Şahan, Halil İbrahim Şahan

Develigücü: Hamza Şavşet, Recep Coşkun, Mehmet Can Aslan, Melikşah Aslan, Yusuf Tosun, Hakan Çıtak, Reşit Akbulut (Dk.87 Selim Başev), Abdulkadir Dilekçi (Dk.72 Aziz Kaplan), Yahya Güngör (Dk.79 Burak Can Kalender), Cihan Tan, Talha Bulut

Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Hüseyin Öz, Yusuf Karaboğa, Yunus Öztürk, İsmail Odabaşı, Yasin Turgutalp, Tolgahan Alan (Dk.85 Dursun Erdem Yıldız), İlkay Kartal (Dk.90+5 Burak Türkmen), Bora Barlas, Mehmet Tatlı (Dk.72 Ali Avcı), Samet Kaan Karaca (Dk.85 Süleyman Yasa)

Gol: Yok

Sarı Kartlar: Cihan Tan, Melikşah Aslan, Recep Coşkun, Mehmet Can Aslan, Hakan Çıtak, Reşit Akbulut (Develigücü) İlkay Kartal, Osman Kuş, Hüseyin Öz (Hacılar Erciyesspor)

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