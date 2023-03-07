Bölgesel Amatör Lig 6. Grup: Develigücü: 0 - Hacılar Erciyesspor: 0
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 16. hafta maçında Develigücü ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. Müsabaka 0-0 sona erdi.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup 16. hafta maçında Develigücü ile Hacılar Erciyesspor karşılaştı. Müsabaka 0-0 sona erdi.
Stat: Develi İlçe
Hakemler: Adem Bozkurt, Mehmet Şahan, Halil İbrahim Şahan
Develigücü: Hamza Şavşet, Recep Coşkun, Mehmet Can Aslan, Melikşah Aslan, Yusuf Tosun, Hakan Çıtak, Reşit Akbulut (Dk.87 Selim Başev), Abdulkadir Dilekçi (Dk.72 Aziz Kaplan), Yahya Güngör (Dk.79 Burak Can Kalender), Cihan Tan, Talha Bulut
Hacılar Erciyesspor: Osman Kuş, Hüseyin Öz, Yusuf Karaboğa, Yunus Öztürk, İsmail Odabaşı, Yasin Turgutalp, Tolgahan Alan (Dk.85 Dursun Erdem Yıldız), İlkay Kartal (Dk.90+5 Burak Türkmen), Bora Barlas, Mehmet Tatlı (Dk.72 Ali Avcı), Samet Kaan Karaca (Dk.85 Süleyman Yasa)
Gol: Yok
Sarı Kartlar: Cihan Tan, Melikşah Aslan, Recep Coşkun, Mehmet Can Aslan, Hakan Çıtak, Reşit Akbulut (Develigücü) İlkay Kartal, Osman Kuş, Hüseyin Öz (Hacılar Erciyesspor)